DSS'14 wint gemakkelijk van RKVSC en heeft tweede periode en ticket voor de nacompetitie voor het grijpen

Vijfde klasse BHet was alweer de vierde overwinning op rij voor DSS'14. Vandaag rekende de ploeg van Mustapha Alouad Hadj af met RKVSC en volgens de trainer had de score nog veel verder kunnen oplopen dan 2-6. Het vertrouwen zit nu goed en die lijn wil hij met zijn ploeg graag doortrekken richting een eventuele nacompetitie. Zijn ploeg gaat nu aan kop in de tweede periode.

RKVSC - DSS’14 2-6 (1-5) 5. Lloyd Berende 0-1, 15. Jesse Kraaij 0-2, 30. Chafik Allali 0-3, 35. Mark Hendriks 1-3, 40. Lloyd Berende 1-4, 44. Lloyd Berende 1-5, 55. Raoul Nooijen 2-5, 75. Chafik Allali 2-6.

Ondanks dat zijn ploeg met 2-6 won, had de score volgens DSS’14-trainer Mustapha Alouad Hadj nog veel verder kunnen uitlopen. ,,We zijn op dreef en zitten momenteel in een goede fase’’, vertelde de oefenmeester. ,,Dat het allemaal goed uitgespeelde doelpunten zijn geweest, zegt ook iets over het vertrouwen in het elftal. Dat moeten we ook doortrekken nu.’’

Daarmee doelt de trainer op het gegeven dan DSS’14 momenteel een vierde plek in de competitie bezit en bovenaan staat voor de tweede periode. ,,Dat zou mooi zijn, maar dan moeten ze het wel iedere zondag opbrengen.’’

RKVSC-speler Mark Hendriks scoorde zelf in de wedstrijd, maar dat voelde dubbel voor hem. ,,Ik win liever zonder zelf te scoren, dan zo te verliezen’’, sprak de spits. ,,Door persoonlijke fouten komen we op achterstand. Ze hebben verdiend gewonnen.’’

HRC’14 - MOSA’14 1-0 (1-0) 13. Nick van de Boom 1-0.

HRC’14 is in goede doen, de ploeg van Rene van der Putten heeft met veertig punten een derde plek bemachtigd. ,,Daar mogen we trots op zijn, daar had geen mens in Hurwenen verwacht, waaronder ikzelf’’, sprak de trainer. ,,In de eerste helft waren we de bovenliggende partij en kregen we genoeg kansen om het te beslissen.’’ In de tweede helft ging het een fase slechter, waar HRC niet veel creëerde. ,,Daar pakte onze keeper Sjors Nendels ook een paar cruciale ballen’’, zei Van der Putten. Het was de tiende keer dat de minst gepasseerde ploeg in de vijfde klasse B de nul hield.

MOSA’14 verloor nipt bij het hoog geklasseerde HRC’14 en volgens elftalleider Nick van den Helm kwamen de bezoekers net te kort. ,,Een resultaat zat er voor ons net niet in. In de eerste helft was HRC duidelijk de betere ploeg maar na rust waren we gelijkwaardig. Jammer dat we ons in deze fase niet belonen maar het is wel positief dat we ons in de tweede helft goed hebben hersteld.”

Maaskantse Boys – OKSV 0-2 (0-1). 11. Ruben Peters 0-1, 80. Yuri van den Bogaard 0-2.

Trainer Maurizio Atzeni van Maaskantse Boys was ontstemd na deze nederlaag. ,,Van onze kant was het echt drie keer niks. Mijn spelers speelden in de relax-stand en waren absoluut niet bij de les en dan verliezen we vooral van onszelf. Het was geen onwil maar meer een collectief falen.”

De trainer van OKSV, Freek Toren, was juist heel blij. ,,Fijn dat we het harde werken een keer beloond is. Zeker voor rust hebben we goed gespeeld en in de tweede helft lukte het ons door veel inzet te tonen MKB van onze goal af te houden.”

Het optreden van Ruben Peters was glanswijk maar ook van korte duur want direct nadat hij in de elfde minuut had gescoord, moest hij met ene blessure het veld verlaten.

SBV – Ophemert 1-1 (0-1). 3. 0-1, 80. Giel van de Camp 1-1.

,,Het was van beide kanten een drama. Wij probeerden te voetballen maar door onnodige fouten strandden veel aanvallen voortijdig en Ophemert knalde de bal naar voren en rende er dan achteraan. We kregen enkele goede kansen maar, net als eigenlijk het hele seizoen, gingen we daar niet efficiënt mee om”, aldus trainer Sander Strik van SBV.

Ondanks dat er niet gewonnen werd was er alle reden voor een feestje want Berry Knipping werd deze laatste thuiswedstrijd van het seizoen gehuldigd voor zijn 500e wedstrijd voor SBV.