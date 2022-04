DSS’14-trainer spreekt van ‘rampzalige’ nederlaag

,,Zij hebben een aantal heel slagvaardige jongens", was Alouad Hadj lovend over de tegenstander. Tien minuten na het eerste fluitsignaal kwam zijn ploeg op achterstand. Het tweede doelpunt van de tegenstander dat even later viel, was volgens de trainer met enig geluk. ,,Het leek op iets tussen een schot en een voorzet’’, sprak de trainer. ,,Dan wordt het al lastig. Gelukkig maken wij nog de aansluitingstreffer.’’