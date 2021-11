DSS’14 wint dankzij focuspunt van RKVSC: ‘Goed voorbereid op hun twee goede spelers’

,,We hadden de drie punten echt even nodig’’, zei DSS’14-trainer Mustapha Alouad Hadj. ,,Het zat er ook wel een beetje aan te komen. Zoveel kansen creëren en ze dan niet af maken. We waren goed voorbereid op de twee goede spelers van RKVSC. We kunnen nu langzaam en voorzichtig weer eens naar boven kijken.’’

,,We zitten nu in de hoek waar de klappen vallen’’, sprak assistent trainer van RKVSC Mischa Stuiver. ,,We begonnen goed aan de wedstrijd. Maar voor en tijdens de rust raken we vier belangrijke spelers kwijt. De tweede helft speelden we compact en de op de counter, wat ons goed afging. Een puntje was wel verdiend.’’