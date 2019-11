Dubbel feest na winst van Erp: tweede elftal pakt periode

Overzicht | Twaalf clubs in actie in districts­be­ker, Kozakken Boys verliest van IJsselmeer­vo­gels

16 november 128 ploegen hebben de groepsfase van de districtsbeker overleefd en komen deze donderdag, zaterdag, zondag en dinsdag in actie voor een plaats in de derde ronde. Ook het eerste inhaalweekend vindt plaats, waarbij Haaften in zaterdag 3D op jacht ging naar de tweede competitiezege en NOAD'32 op bezoek bij GVV’63 moest winnen om in het spoor van koplopers ONI en BLC te blijven.