Dubbel gevoel op foute party bij BMC

Het wemelt in de derde klasse C wekelijks van de derby's. Streekduels die de competitie interessant en spannend maken voor de spelers en supporters van de clubs uit die afdeling. Want voetballen voor en tegen bekenden blijft en blijkt altijd heel speciaal voor veel voetballers. Voor BMC uit Berlicum en SCG'18 uit Sint-Michielsgestel zijn de onderlinge confrontaties, tegen de ploeg 'aan de overkant van het kanaal', de meest aantrekkelijke derby's.

Om het duel met SCG dit keer nog aantrekkelijker te maken voor spelers en bezoekers hield BMC na afloop een 'foute party' in de kantine. Foute kleding en foute muziek moesten voor een gezellige stemming zorgen tijdens de derde helft. BMC won het duel overtuigend met 3-0. Logisch dat de spelers en aanhang van de thuisclub zich met zichtbaar veel plezier in het feestgedruis stortten en zich het bier goed lieten smaken. ,,Terecht, want een overwinning mag je gerust vieren", vond BMC-trainer Manfred van Erp. ,,Bovendien was onze zege vandaag ook nog eens dikverdiend. We begonnen ijzersterk en ook de tweede helft waren we heer en meester."

,,Het is niet alleen de overwinning op de buurman die ons goed doet, maar ook dat we door deze zege weer naar boven kunnen kijken op de ranglijst. Bovendien hebben we vandaag onszelf eindelijk beloond door onze kansen te benutten", aldus Dionys van Duynhoven, teammanager van BMC.

Flinke kater

De gevoelens van de spelers, supporters en trainer Aschwin van Kessel van SCG waren na de nederlaag uiteraard een stuk minder uitbundig dan hun feestende tegenstanders op de foute party. ,,Dit is voor ons een party, waar we met flinke kater binnenkomen", baalde SCG-aanvoerder Sten van Vessem (32) nog lang na. ,,We kregen vandaag tegen BMC voor rust een paar goede kansen om onze achterstand om te buigen in een voorsprong, maar dat lukte helaas niet. Bovendien kregen Jordi van Lijssel een rode kaart en ik mijn vijfde gele kaart, waardoor we er volgende week tegen ODC niet bij zullen zijn. Echt balen."

Gestelaar Van Vessem keerde dit seizoen terug bij SCG, de club uit zijn woonplaats, na tien jaar bij Blauw Geel op hoog amateurniveau te hebben gespeeld. ,,In het begin van de competitie was het qua niveau wel even wennen", geeft de routinier toe. ,,Maar ik vind het toch wel fijn om weer terug te zijn. Want we hebben een leuke en gezellige groep en SCG is gewoon een prachtige club. Al is het nu even wat minder na deze nederlaag, haha."

BMC - SCG werd gisteren voor het eerst in competitieverband gespeeld.,,Het was voor mij ook de laaste keer", zei SCG-trainer Van Kessel. ,,Want ik stop als trainer na dit seizoen. Ik heb 27 jaar lang prachtige dorpsclubs mogen trainen, maar het is mooi geweest. Ik wil zondags voortaan andere dingen gaan doen."