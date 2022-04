Dubbeltje valt de goede kant op voor Sleeuwijk

Sleeuwijk - Drechtstreek 2-1 (1-0). 8. Micic 1-0, 53. 1-1, 77. Molhoek (pen.) 2-1. Rood speler Drechtstreek.

Sleeuwijk had dit kalenderjaar nog niet gewonnen, was diep in de penarie geraakt. Door Petar Micic nam de thuisclub al snel een voorsprong. Dat bleek niet genoeg, maar met minder dan een kwartier op de klok werd Jeffrey Molhoek binnen de beruchte lijnen getorpedeerd. Molhoek tartte de voetbalwetten door toch de pingel te nemen, hij schoot raak. ,,Al met al was het een rommelige wedstrijd met heel veel strijd”, zag trainer Antoin van Pelt. ,,Eindelijk valt het dubbeltje de goede kant op. Dit geeft in ieder geval de burger moed om rechtstreekse degradatie te ontlopen.” Alleen de hekkensluiter, momenteel is dat Arkel, vliegt er meteen uit.

Tricht - Altena 1-0 (0-0).

Altena heeft geen lekkere week achter de rug. Drie wedstrijden gespeeld, het leverde alleen tegen GJS een punt op. Daardoor zakken de Nieuwendijkers, die in 270 minuten niet het net wisten te vinden, verder terug in de middenmoot. ,,We moeten zelfs met een schuin naar onderen gaan kijken”, vindt aanvoerder Julian Geelhoedt. Over de wedstrijd: ,,Een saaie pot, er zijn nagenoeg geen kansen gecreëerd.”

Wilhelmina’26 - Roda Boys/Bommelerwaard 0-3 (0-0). 54. Schols 0-1, 87. Nikbakht 0-2, 90. Loef 0-3.

Voor de tweede keer op rij won de ploeg uit Aalst in vijf dagen tijd met 3-0. ,,We beginnen het kennelijk te begrijpen”, zegt trainer Jan van Grinsven. ,,De wedstrijd controleren houdt dus in dat je achterin niks weggeeft. En dat is heel goed opgepikt.” Pas na rust werd het verschil gemaakt. ,,We stonden in de eerste helft met onze middenvelders te diep, daardoor werden de ruimtes in de voorhoede dichtgelopen. In de tweede helft is dat gerepareerd.”

Wilhelmina’26 had zich tegen SVW en Wieldrecht ontpopt als een reuzendoder. Met malse cijfers werden de afgelopen weken de titelkandidaten op hun nummer gezet: twee keer werd het 3-0 voor de Kanaries. Tegen Roda Boys, dat o zo graag naar de eerste klasse wil, zat er een derde huzarenstukje dus niet in. ,,In de eerste helft hadden we misschien het verschil kunnen maken”, zegt trainer Ron Laros, ,,maar toen we na rust op een achterstand kwamen, ging Roda Boys steeds beter voetballen. Wij kwamen kracht en snelheid tekort om gevaarlijk te worden.”

Woudrichem – Wieldrecht afgelast, vanwege coronagevallen bij Wielrecht. Op 19 april wordt de wedstrijd ingehaald. ,,Maar we proberen de wedstrijd te verzetten”, zegt Gerrie Schaap, trainer van Woudrichem. ,,Dat is een dinsdagavond, dan komt er geen hond kijken. Wordt er overal getraind. We spelen liever op tweede paasdag, dat is financieel interessanter.”