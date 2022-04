Duel tussen Blauw Wit’81 en WSJ gestaakt, vader scoort tegen zoon bij OVC’26 – GSBW

Berkdijk – SV Reeshof 2-4 (0-2) 18. Tom Siliakus 0-1, 42. Tom Siliakus 0-2, 52. Jim Smolders 1-3, 85. Koen van de Otterlo (pen.) 1-4.

SV Reeshof-trainer Jurgen Bouwens bereidde zijn ploeg voor op een zeer lastige uitwedstrijd: ,,Als collectief vond ik ons vandaag heel erg sterk. We wonnen veel duels, stonden goed en leverden enorm veel strijd. Ik vond ons écht de terechte winnaar.” Door puntverlies van de achtervolgers heeft SV Reeshof nu een voorsprong van acht punten op nummer twee GSBW. ,,Je zou ons wel de grote winnaar van het weekend kunnen noemen. Maar wij kijken niet verder dan de eerstvolgende wedstrijd die we weer gaan proberen te winnen, wij zijn nog niet met de titel bezig”, verzekert Bouwens.

OVC’26 – GSBW 2-2 (0-1) 16. Tymen van Loon 0-1, 50. Brian Verheem 1-1, 61. Denzel van Houten 1-2, 87. Corné Akkermans 2-2 Rood: Dion van Loon (GSBW)

Rob van der Kaaij, trainer van OVC’26, was tevreden met een punt maar had er liever drie gehad: ,,Omdat we ruim een uur tegen tien man hebben gespeeld had er nog meer ingezeten, denk ik. Maar als je zo laat in de wedstrijd nog op gelijke hoogte komt dan overheerst toch ook een beetje de blijdschap.” In de tweede helft nam de thuisploeg meer risico: ,,Op een gegeven moment stonden we met vijf spitsen in het veld maar het wilde maar niet lukken. De spelers verdienen een compliment voor hun inzet en strijd”, sluit Van Der Kaaij af.

GSBW-trainer Patrick Marcelis zag zijn ploeg goed aan de wedstrijd beginnen: ,,We komen ook al snel op voorsprong maar niet lang daarna valt die rode kaart, dan weet je dat het moeilijker gaat worden. Na rust gaan zij meer druk zetten en scoren de gelijkmaker, gelukkig bleven we wel voetballen en met een schitterende goal komen we gelukkig snel weer op voorsprong. We hebben echt gestreden voor de overwinning, erg jammer dat het dan net niet lukt.”

Viola – Jong Brabant 2-1 (1-0) 39. Justin Meeuwsen 1-0, 65. Thomas Straatman 1-1, 76. Martijn Kock 2-1.

Viola-trainer Dennis de Bruijn had al voor de wedstrijd een goed gevoel over het treffen met Jong Brabant: ,,Ons veld is gewoon niet goed genoeg om er verzorgd positiespel op te spelen. Ik verwachtte al dat zij daar wel eens moeite mee zouden kunnen hebben omdat ze hun thuiswedstrijden op kunstgras afwerken. Daar wilden wij volop gebruik van maken en gelukkig is dat ook gelukt met deze mooie overwinning. Hier is iedereen bij de club super blij mee, maar vooral onze elftalleider Harrie Bruers. Ik wil deze overwinning dan ook aan hem opdragen, omdat hij altijd voor ons klaarstaat.”

Volgens Boy van den Bogaard, trainer van Jong Brabant, kwam zijn ploeg geen moment in hun eigen spel: ,,Voor rust was het heel moeilijk voor ons. In de tweede helft ga je wat opportunistischer spelen met meer lange ballen, dat heeft wel even wat vruchten afgeworpen want we komen dan weer op gelijke hoogte. Vanaf dat moment kon het alle kanten op en verlies je uiteindelijk op details de wedstrijd.” Toch was er nog wat positiefs voor de coach: ,,Vandaag hadden we weer twee debutanten in Sam van Hest en Tim O’Connor, het is mooi dat we zoveel jongens uit de eigen jeugd doorgroeien naar het eerste elftal.”

Gesta – Riel 2-1. 77. Robbert Swinkels 2-1.

,,Op basis van balbezit zou je kunnen stellen dat er meer had ingezeten, op basis van kansen heeft Gesta gewoon verdiend gewonnen”, toont Riel-trainer Nick van Vugt zich realistisch. ,,Dat is bij ons op dit moment wel het mankementje, dat we teveel moeite hebben met het creëren en afronden van kansen. Uiteindelijk scoren we die gelijkmaker nog wel maar komen we daarna tekort om nog op gelijke hoogte te komen.”

Were Di – Audacia 1-4 (0-3) 15. Alex Aarts 0-1, 35. Sander Ketelaars 0-2, 44. Alex Aaarts 0-3, 70. Sem van Eijck 1-3, 80. Thomas van Zon 1-4.

Were Di-trainer Ivo Bouckaert mistte passie en strijd bij zijn ploeg vandaag: ,,Hoewel we nog wel goed begonnen aan de wedstrijd ging het nog voor rust helemaal mis. Hoewel we uiteindelijk nog wel tot scoren komen kwamen we daarna niet verder dan wat mogelijkheden. Wij moeten echt wel iets anders gaan brengen als we ons willen handhaven.”

Hans Richters, trainer van Audacia, was tevreden met zijn ploeg: ,,Toen we eenmaal gewend waren aan het kunstgras namen we de wedstrijd in handen en liepen we heel snel uit naar een mooie voorsprong. Daarna vergeten we eigenlijk om de wedstrijd eerder in het slot te gooien waardoor zij nog even in de wedstrijd leken te komen. Met deze overwinning kunnen we vanaf nu naar boven kijken.”

Chaam – Gloria UC 2-0.

Ondanks de nederlaag zag Gloria-trainer Roland Peij zijn ploeg toch de positieve lijn die vorige week was ingezet vasthouden: ,,We misten vandaag onze twee centrale middenvelders, dus we wisten al dat dit een lastige pot zou worden. Ondanks dat vond ik ons goed veldspel op de mat leggen. Ik hou de jongens voor dat als we zo door kunnen gaan er vanzelf punten zullen volgen.”

Blauw Wit’81 – WSJ werd gestaakt wegens wanordelijkheden in de 40e minuut bij een stand van 1-0. 32. Frank Claassen 1-0.

Sofus de Rooij, trainer van Blauw Wit’81, gaf aan dat de wedstrijd vlak voor rust gestaakt werd na een incident rond een van de grensrechters: ,,Eigenlijk was er daarvoor weinig tot niks aan de hand maar ineens sloeg toch de vlam in de pan. Voor ons wel erg zonde want ik denk dat we tot dat moment goed in de wedstrijd zaten en op weg waren naar een verdiende overwinning. Erg jammer dat de wedstrijd op deze manier eindigt.”

WSJ-trainer Theo de Jong: ,,Enkele dubieuze beslissingen leidde denk ik tot een groeiende irritatie waar de staking uiteindelijk het resultaat van is. Erg jammer want ik vond het van beide kanten een goede wedstrijd met kansen over en weer.”