Duel tussen Nivo Sparta en Achilles’29 tijdelijk gestaakt vanwege uitschelden grensrechter

Grensrech­ter van Vughtse amateur­club barst in tranen uit na racisme-incident in Rijen: ‘Nog nooit meegemaakt’

Real Lunet beleefde een ‘gitzwarte dag’ in de clubgeschiedenis. De aanstaande degradatie was zondag bijzaak, want in de uitwedstrijd tegen Rijen werd de Turkse grensrechter van de club volgens trainer Serge van der Linden racistisch bejegend. ,,Hij barstte in tranen uit”, zegt Van der Linden.