Duel Waspik wordt gestaakt na blessure scheidsrechter

Waspik - Haarsteeg 0-0.

In de achttiende minuut werd de wedstrijd bij de stand 0-0 gestaakt vanwege een blessure van de scheidsrechter. ,,Hij trok een sprintje toen hij had gefloten voor een overtreding”, vertelt Emiel Heefer, trainer van Waspik. ,,En toen schoot het erin. Er heeft nog wel verzorging plaatsgevonden, maar als het de hamstring betreft, weet je al dat het klaar is.” Beide ploegen, die vorige week elkaar al zouden ontmoeten – te overvloedige regen voorkwam dat -, wilden graag de wedstrijd voort zetten.

Dus begon er een zoektocht naar een vervanger. Dat zou niet zo heel lastig moeten zijn: gistermiddag betrof het een inhaalprogramma, waren veel arbiters vrij. ,,Maar na twintig minuten hadden we nog niemand gevonden.” Komende dinsdag wordt de wedstrijd uitgespeeld. Heefer: ,,Niet op ons sportpark, we gaan naar Haarsteeg toe. Want we hebben op ons hoofdveld geen verlichting. Ik ben blij dat het zo kan worden opgelost, dan lopen we niet nog meer vertraging in het competitieschema op.”

Baardwijk – Gilze 0-2 (0-1). 42. Stan de Kock 0-1 64. Mirk van Zon 0-2.

De werklust bij Baardwijk was weer als vanouds. Er werd gesleurd, getrokken, gedraafd, op de huid gezeten: toch mocht het niet baten. ,,Die strijd, gekoppeld aan opportunistisch spel, leverde ons voor de rust wel een paar kansen op”, zegt teamleider Jasper Werten. ,,Maar scoren, dat is heel het seizoen al een probleem. Ook vanmiddag weer.” Vlak voor de thee kwamen de gasten op een voorsprong. “Dat bleek achteraf de nekslag, daarna was de koek op.”

,,Het veld was moeilijk bespeelbaar. Wij zijn een voetballende ploeg en dat maakt het voor ons lastig. We zijn eigenlijk totaal niet in de problemen gekomen en de wedstrijd gecontroleerd. Gelukkig scoren we op de juiste momenten en boeken we een zakelijke overwinning. Het was vooral mooi dat Remco van hoek weer een volledige wedstrijd heeft gespeeld na anderhalf jaar blessureleed", vertelde Gilze-trainer Jeremy Buchly.

RWB – BVV 2-1 (1-0). 4. Bram van Iersel 1-0 54. Guillermo le Couvreur 1-1 75. Vedad Hadzic 2-1.

Een drama. Zo zag het hoofdveld van de Tricolores er uit toen RWB en BVV elkaar gisteren ontmoetten. “Ik heb het nog nooit zó slecht gezien”, zegt RWB-trainer Larry van Ommen. “Volgens mij was er op zaterdag volop op gespeeld.” Het duel zelf eindigde niet in een drama. “Ik ben ontzettend blij met die overwinning. Hadden we echt nodig na dat beroerde eerste deel van de competitie. Vorige week lieten in de slotminuten door een domme fout twee punten liggen bij ZIGO, dus zijn we heel opgelucht dat we de zege deze keer wel over de streep trekken.” Het winnende doelpunt was er eentje in de categorie curiositeiten. Vedad Hadzic scoorde direct uit een hoekschop, te danken aan de wind. In tegenstelling tot de grasmat zat dat dus wel mee.

,,We waren vandaag niet scherp genoeg, de gehele staf was gemotiveerd en had er zin in. Dit was helaas niet goed overgesprongen op de spelers. Ze missen wedstrijdritme en daardoor was de scherpte er niet vandaag. Het veld was niet goed, waardoor het ook geen mooie wedstrijd was. Veel lange ballen en geen mooi voetbal. Uiteindelijk waait er een corner binnen voor RWB, waardoor we zonder punten naar huis gaan’’ , zei BVV-trainer Edwin Verdonk.