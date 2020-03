Duitse feestavond bij ‘Der Venhorster Fuẞballverein’: coach Janssen (33) schakelt vader in als chauffeur

Zondag 2hJoost Janssen heeft een vader waar iedereen jaloers op is. De 33-jarige coach gaat zondagavond helemaal los op de Duitse feestavond bij RKSV Venhorst (Der Venhorster Fuẞballverein volgens de eigen aankondiging). Een taxi hoeft de oefenmeester niet te bellen, want zijn vader komt hem gewoon ophalen.

Venhorst - DAW 2-2 (0-2). 18. Corik Megens 0-1, 45. Robbert Knipping 0-2, 86. Tijn van de Vossenberg, 88. Rens van Sleeuwen.

Venhorst-coach Joost Janssen wist niet zo goed wat hij van het punt vond. ,,Ik ben er nog niet over uit of het een gestolen punt is”, stelde Janssen. ,,In de eerste helft hielden we ons allesbehalve aan de afspraken. Te weinig rust aan de bal, te weinig felheid, dat hebben we even flink besproken tijdens de rust. In de slotfase scoorden we nog drie keer, waarvan één doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel.”

Maar, waar de Venhorstse füßballers druk bezig waren met hun kämpfgeist, was de rest van sportpark De Voskuilen ook in Deutsche sferen. Na de wedstrijd tegen DAW stond de Duitse middag op het programma bij Der Venhorster Füßballverein. Ook Venhorst-trainer Janssen had de nodige vorbereitungen al getroffen. ,,Ik hoef in ieder geval niet zelf te rijden”, stelde hij lachend. ,,Ik heb met mijn vader afgesproken dat hij mij twee keer per jaar ergens van ophaalt, en dit wordt de eerste keer dit jaar. Zo’n vader moet je koesteren, net als het punt tegen DAW.”

,,88 minuten lang leek DAW te gaan winnen, maar het eindigde in 2-2", aldus DAW-coach Rob van der Ven. ,,Wij profiteerden dankbaar van de povere eerste helft van Venhorst door twee keer te scoren, maar in de tweede helft begonnen ze weer te geloven en ballen de 16 in te pompen waaruit ze twee keer scoorden.”

Volledig scherm De aankondiging van Venhorst © Venhorst

Heeswijk - SVSSS 2-5 (1-3). 10. 0-1, 20. 0-2, 35. Tom Sleddens 1-2, 43. 1-3, 55. Wouter van Dijke 1-2, 56. 2-4, 90+3 2-5.

,,Een ongelukkige uitslag, dat kun je wel zeggen ja”, zei Heeswijk-coach Stef Sijbers na afloop. ,,De jongens hebben er alles aan gedaan maar als je elke keer dat je de aansluitingstreffer maakt een doelpunt incasseert, dan breekt dat je op.”

Volkel – Berghem Sport 1-3 (1-2) 27. Bodie Jilesen 1-0, 38. Donny van Herpen 1-1, 39. Valentijn Smits 1-2, 55. Joël van de Berg 1-3.

Berghem Sport blijft bovenin meedraaien in de Tweede Klasse H. In een wedstrijd waar het continue regende boekte de ploeg van Willem van der Burgt een 3-1 overwinning. Toch was het Volkel dat de score opende. Een prima uitgevoerde aanval belandde uiteindelijk op het hoofd van Bodie Jilesen. Het was duidelijk zichtbaar dat er veel opluchting bij Volkel zat. Het was pas het veertiende doelpunt dit seizoen. Desondanks bleef de voorsprong niet lang op het scorebord.