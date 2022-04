Duizend mensen langs de lijn, maar Schijndel en Avanti stellen teleur in rommelige derby

Derby’s tussen Schijndel en Avanti zijn zelden saai, maar qua spelbeeld vaak wel hetzelfde. Zo ook de confrontatie van gistermiddag, die op Sportpark De Rooiseheide werd afgewerkt. Daar zagen de ruim duizend toeschouwers twee teams die knokten voor elke meter, maar tegelijkertijd moeite hadden om de bal in de ploeg te houden. Uiteindelijk stapte Schijndel-middenvelder Stan Guns samen met zijn ploeggenoten als winnaar van het veld, om vervolgens in de kleedkamer de minimale thuiszege zeer uitbundig te vieren. ,,Dit voelt heerlijk. De afgelopen dagen gingen er al diverse berichten rond in onze groepsapp. Onder meer dat Roel Kappen geblesseerd was. Dat gaf ons extra motivatie om Avanti te verslaan”, vertelt Guns. Tijdens de derby had de technisch vaardige middenvelder constant twee tegenstanders op zijn huid zitten, waardoor hij in aanvallend opzicht niet altijd zijn stempel kon drukken. ,,Je weet van tevoren dat dit soort wedstrijden erg rommelig zijn. Constant moet je strijd leveren en duels uitvechten. Dat hoort er nu eenmaal bij”, erkent Guns dan ook. Zo’n vijf minuten voor rust was de middenvelder getuige van een diepe bal van Marc Onwezen, die Tjeerd Pijnenburg bereike. De bonkige spits zag Avanti-doelman Casper Brus te ver voor zijn doel staan en vond vervolgens met een zeer bekeken boogballetje het net.