Dure rode kaarten voor Woudrichem bij monsterzege, Altena koerst af op periodetitel

Pelikaan - Roda Boys/Bommelerwaard 0-4 (0-4) 18. Nils Loef 0-1, 34. Sven van Driel. 0-2, 38. Sjors Maas 0-3, 45. Sjors Maas 0-4.

Pelikaan had weliswaar de bal en daarmee het initiatief, maar je koopt er geen brood voor als het helemaal niks oplevert. In de tegenstoot bleken de gasten dodelijk. “Vooral het derde doelpunt was een beauty over drie schijven”, zag Roda Boys/Bommelerwaard-trainer Jorco de Kok. “In de rust keken we elkaar nog aan: wat is hier gebeurd?. Het klinkt misschien gek, maar na rust speelden we nog beter dan in de eerste helft.”