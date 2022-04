Dussense Boys boekt weer zevenklapper tegen SAB en scoort even vaak als in de afgelopen zes competitiewedstrijden

Thuis had Dussense Boys ook al een zevenklapper geboekt tegen de Bredanaars. Dit werd dus nog eens dunnetjes overgedaan. Een paar wedstrijden met weinig doelpunten werd in Breda weggespoeld met een overvloed. Joeri van Heel nam er drie voor zijn rekening. ,,We wilden per se een heel goed resultaat neerzetten, ook in de uitslag”, zegt trainer André Vos. ,,Want vandaag zijn we begonnen aan derde periode. Die willen we heel graag pakken. En daar zijn kansen toe, want ik zie ons elkaar week nog groeien.”