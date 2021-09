Dussense Boys-coach complimenteus over tegenstander PCP: ‘Die bakte er helemaal niks van’

Derde Divisie zondag OSS’20 sluit topweek af met zege op Groene Ster

19:55 Na een overwinning in de beker op HSC’21 en daarmee een wedstrijd tegen het grote FC Twente in het vooruitzicht had OSS’20 al een geweldige week. Tegen Groene Ster werd de feestweek compleet gemaakt.