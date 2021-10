Dussense Boys dendert door: negen punten uit drie wedstrijden

Nooit eerder is Dussense Boys in de vierde klasse zo goed begonnen: drie wedstrijden gespeeld, negen punten opgeraapt. Er wordt volop gescoord, doelpunten krijgen de mannen van trainer André Vos maar amper tegen. ,,We spelen ook realistischer. Tegen Noorhoek hadden we het na rust toch knap lastig. Hebben we besloten om het combineren te laten voor wat het was, zijn we de lange bal gaan hanteren. Dat pakte heel goed uit.” Ook in het dorp begint het te leven. ,,Er stonden volop Dussenaren langs de kant. Mooi is dat.”