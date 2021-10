Dussense Boys gaat als de brandweer tegen DIOZ

’s Morgens, tussen acht en negen, werden in de kantine van Dussense Boys zo’n dertig uitsmijters geserveerd aan de wandelaars van Amsterdam naar Tilburg. Na halfvijf werden weer goede zaken gedaan, stond de bierkraan ver open: de Boys boekte zijn vierde overwinning op rij. ,,Of wij aan walking football hebben gedaan? Ik dacht het niet”, zegt trainer André Vos. ,,We gingen als de brandweer, stonden al binnen één minuut voor.” Toch was het nog aardig lastig om DIOZ eronder te krijgen. ,,Je bent de koploper, tegenstanders zijn dan extra gemotiveerd om je pootje te lichten.”