Dussense Boys is het spoor even bijster

Na een fantastische start – zes uit twee – is Dussense Boys het spoor even bijster. Drie stevige nederlagen zijn er geleden, de bekerdeceptie tegen rivaal Be-Ready incluis. ,,We hebben een probleem. In de achterhoede gaat het van tijd tot tijd flink mis”, ziet trainer André Vos, ,,en in de voorhoede wordt het voor onze spits André Segeren ook lastiger. Iedereen denkt dat André op zijn honderdste nog net zo makkelijk scoort, maar zijn leeftijd begint mee te tellen. Kortom, we moeten aan de bak.”