Dussense Boys is niet top, maar wint toch met ruime cijfers

Dussense Boys heeft een voorhoede waar menig vierdeklasser stikjaloers op is. In negen wedstrijden is er al 38 keer een feestje gevierd rondom een doelpuntenmaker. ,,We hebben inderdaad veel scorend vermogen”, zegt trainer André Vos. ,,Maar dat heeft niet alleen met onze voorhoede te maken. Middenvelders en verdedigers kunnen er ook wat van.” Zo opende middenvelder André Segeren de score en deed ook verdediger Bob Leemans een flinke duit in het zakje. Dik tevreden dus? ,,Nee, eigenlijk niet. Zo geweldig was het allemaal niet. Waren we top geweest, dan hadden we er wel tien in kunnen douwen”, aldus Vos.