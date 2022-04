Dussense Boys komt niet door muur van Noordhoek heen: ‘Ze stonden met negen man achterin’

,,Het was echt teleurstellend vandaag”, vond Dussense Boys-trainer André Vos. ,,We kwamen voor de rust al achter. Daarna speelde Noordhoek zo’n beetje met negen man achterin en wij kwamen er niet doorheen. We moeten in de toekomst echt van betere huizen komen om dit soort wedstrijden te winnen. Het lukt ons niet om in de kleine ruimte te voetballen en Noordhoek stond vandaag gewoon echt goed achterin. We kwamen zelfs niet in aanmerking voor een gelijkspel”, zegt Vos. ,,De jongens probeerden het echt wel, dat daar niet van, maar we hebben gewoon te weinig kansen gecreëerd.