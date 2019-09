Dussense Boys met dubbele cijfers onderuit tegen SAB

Dussense Boys – SAB 2-11 (0-5) 0-1, 0-2, 0-3, 0-4, 0-5, Harry Sassen 1-5, 1-6, 1-7, Joris de Kok 2-7, 2-8, 2-9, 2-10, 2-11.

Dussense Boys deed twintig minuten goed mee, kreeg nog een beste kans voor de openingstreffer. Toen ging doelman Wesley van der Biesen in de fout, hersteld door Lars Stevens. Echter, een handsbal, dus direct rood. ,,Daarna leek het wel of de schiettent van de kermis van vorige week in Dussen op ons hoofdveld was achtergebleven”, meende trainer Eric van Genderen. ,,Een domper, temeer we de vernieuwde kleedkamers feestelijk in gebruik zijn genomen. Maar goed, kop. Het zijn maar twee punten, volgende week kunnen we ons tegen Berkdijk revancheren.”

Right’Oh – Waspik 3-6 (0-0) 57. Niek de Hond 0-1, 58. Jari Langermans 1-1, 68. Niek de Hond 1-2, 74. Bob Leijtens (pen.) 1-3, 77. Bob Leijtens (pen.) 1-4, 82. (pen) 2-4, 85. Lesley Verschuren 2-5, 89. Guido van den Hoven 2-6, 90+3. 3-6.

Tussen de 57e minuut en de extra tijd werd er maar liefst negen keer gescoord. ,,Dit heb ik nog nooit eerder meegemaakt”, zegt Waspik-trainer Eugène van der Heijden. Ook opmerkelijk: drie strafschoppen op een rij in een tijdsbestek van slechts acht minuten. Bob Leijtens van Waspik benutte er twee, ook die voor de thuisclub verdween tegen de touwen. ,,De uitslag had nog groter uit kunnen pakken, als we voor de rust effectiever met de kansen waren omgesprongen”, vond de Waalwijker. ,,Dat hebben we in de tweede helft dubbel en dwars goedgemaakt.”

RWB – Berkdijk 2-0 (1-0) 43. Kevin Remie 1-0. 63. Kevin Remie 2-0.

RWB heeft voortaan VoetbalTV, dus de hele wedstrijd werd integraal uitgezonden. Voor trainer Larry van Ommen betekent dat werk aan de winkel. ,,Op de bank heb ik minuten genoteerd die ik nog een keer wil zien”, zegt de oefenmeester. ,,Die stukjes stuur ik naar de spelers waar het om gaat. Om ze te prijzen, of om ervan te leren. Het kost me veel tijd, een uur of twee. Maar als beginnend hoofdtrainer wil je een zo goed mogelijke start maken.” Axel Huijps en Kevin Remie kunnen zeker een filmpje van Van Ommen verwachten. Huijps was de aangever, Remie de afmaker. Berkdijk kon daar maar weinig tegenover stellen.

Blauw Wit’81 – PCP 5-4 (3-3). 9. Remco Boerema 1-0, 28. Bas Jansen 2-1, 43. Rob Claassen 3-3, 60. Bas Jansen 4-3, 80. Toby Netten 5-4.

,,Het was een zwaarbevochten overwinning vandaag, maar wel terecht denk ik. Beide ploegen kregen veel kansen, maar we maakte ze goed af. We hadden de voorsprong langer vast moeten houden, maar uiteindelijk hebben we drie punten en op naar Terheijden volgende week”, zag Blauw Wit-aanvoerder Martijn Claassen.