Dussense Boys met grote cijfers onderuit

Het was de eerste keer dat Dussense Boys deze competitie met een achterstand werd geconfronteerd. Maar Sem Heijmans kon dat twee keer toe repareren. “Toch werkte dat door in ons spel”, vond trainer André Vos. “Doordat we in de achtervolging moesten, werden we daar nerveus van. We raakten het overzicht kwijt, vonden elkaar niet goed. En we gingen in onze defensie die in de vorige wedstrijden zo stabiel was fouten maken. En die werden genadeloos afgestraft. Al met al verdiend verloren.”