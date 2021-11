Dussense Boys met monsterscore langs VCW

Na drie nederlagen op rij boekte Dussense Boys weer een overwinning. Eentje om in te lijsten. Dat doelman Wesley van Biesen de nul hield lijkt een voetnoot. “Maar dat is het niet”, zegt trainer André Vos. “Wesley raakte in de voorbereiding geblesseerd, kwam pas in oktober weer onder de lat. Prompt gingen we verliezen, waarbij hij zelf een paar keer niet vrijuit ging. Dat gaat aan je knagen. Daarom hebben we dinsdag een potje tegen het tweede van Almkerk. Spelen zonder dat er druk op staat, dan kun je opkrabbelen. Vandaag tegen VCW houdt-ie de nul, dat helpt er ook aan mee.” Sem Heijmans scoorde een hattrick. Hij was dus het mannetje? “Nee, dat was Joeri van Heel. Scoort bijna nooit, maar is voor ons elftal verschrikkelijk belangrijk. Joeri valt niet op, maar pakt in de omschakeling ballen af. En heeft ook nog eens een goede pass, en dus assists in huis.”