Dussense Boys mist hoop spelers door wintersport en jeugd vervangt hun: ‘Die zitten nu in de kantine aan de priklimonade’

Dussense Boys scoort heel makkelijk, maar voor de tweede keer op rij lieten de mannen van trainer André Vos de netten niet bollen. De oefenmeester had er wel een verklaring voor. ,,Zes spelers waren op wintersport, die gaten heb ik aan moeten vullen met jeugd. Die zitten nu in de kantine aan de priklimonade.” Toch hield Vos, die sprak over pech in de afwerking, een goed gevoel aan het duel over. ,,In de breedte heeft Dussense Boys het goed voor elkaar, er komt meer dan genoeg aan voor het eerste elftal.”