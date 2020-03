Dussense Boys nog vier minuten verwijderd van periodetitel

,,Vorige week waas een zure nederlaag, dus we wilde graag wat rechtzetten vandaag. Het was een goed kunstgrasveld en dat ligt ons meestal wel goed. We hadden een goed tempo, maar in het eerste halfuur vlogen hun eerste en enige twee schoten er bij ons in. Zelf hadden we, net as vorige week, genoeg kansen, maar daar vloog er maar eentje van in. In de tweede helft werden we sterker en sterker en hadden we Terheijden met de rug tegen de muur. We raakte meerdere malen het aluminium, maar hij wilde er niet in. Weer erg zuur”, zei Blauw-Wit’81-aanvoerder Martijn Claassen.