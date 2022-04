Dussense Boys pakt een punt tegen SVC, tot blijdschap van de trainer

Eerste klasse B Tilburgse derby tussen 't Zand en Sarto in evenwicht, maar thuisploeg voelt zich toch de verliezer

Een derby geeft toch altijd net wat meer energie, zo ook de Tilburgse derby tussen 't Zand en Sarto. Die extra energie was vooral bij de thuisploeg te zien, want er werd goed gevoetbald en Sarto kreeg bijna geen kansen. In de laatste minuut stalen de bezoekers toch nog een punt door uit een klutsbal de gelijkmaker te maken.

3 april