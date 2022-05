Dussense Boys scoort twee wedstrijden niet, maar maakt er nu in een keer vijf

Vijfde klasse E Odiliapeel mist negen spelers en keeper, maar wint toch nipt van WHV door goal Smits

Odiliapeel heeft had het zwaar deze week. Coach Danny Claassen miste negen spelers en zijn keeper en moest dus enigszins improviseren. WHV was ook beter en kreeg de meeste kansen, maar in de tweede helft was het Wouter Smits die voor het enige doelpunt van de wedstrijd zorgde en zo zijn ploeg drie punten bezorgde. Zijn trainer riep echter de scheidsrechter uit tot Man of the Match, die floot erg goed in de ogen van Claassen.

1 mei