Dussense Boys slachtoffer van sensationele comeback Boeimeer: van 0-4 bij rust naar 5-4

Tegenstander Boeimeer had pas één keer gewonnen en een keer gelijk gespeeld. De tegenstander van Dussense boys stond echter toch op maar één punt omdat de ploeg drie punten in mindering had gekregen. Onderschatting was iets waar de Dussennaren voor moest waken en daarom hoopte de ploeg van Antoine Hoevenaren vroeg het verschil te maken. In de eerste helft leek er geen vuiltje aan de lucht. Na een vroege voorsprong via Harry Sassen was de wedstrijd gelijk opgaand tot minuut 25. Daarna liep Dussense Boys uit via nog een keer Harry Sassen en twee goals van Jouri van Heel. Niks aan de hand zou je zeggen, maar niks is minder waar.