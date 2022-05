Dussense Boys verliest voor de derde keer op rij en seizoen lijkt als een nachtkaars uit te gaan

Dussense Boys is niet in goeden doen. De mannen van trainer André Vos die zou makkelijk scoren hebben in de afgelopen twee wedstrijden het net niet kunnen vinden. Ook tegen DIOZ lukte dat niet. Door de derde nederlaag op rij zijn de Boys naar de grijze middenmoot weggezakt en is de hoop op meedoen aan prijsje in een paar maanden tijd vervlogen. “Vandaag hadden we voordat we op een achterstand kwamen zeker al één of twee keer moeten scoren. Lukte niet, heel vervelend. Spreken we in de rust af om wat hoger te gaan spelen, binnen een minuut werd het 2-0. Dat schiet natuurlijk ook niet op.”