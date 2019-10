Duyzer komt nu ook op stoom bij Woudrichem

Wim van Steenbergen houdt in de kantine van Woudrichem nauwgezet de standenlijst bij van alle elftallen. Lovenswaardig, want na elke zaterdag is het een groot karwei om alle die cijfertjes en clubs van puntentotaal en rangschikking te wisselen. Elke donderdag is Wim daar even zoet mee. Vandaag doet hij dat wellicht met wat meer zin dan normaal, want verhuist het vlaggenschip na de eclatante 5-0 zege op Pelikaan, dat nog geen punt had gemorst, naar de eerste plaats in de tweede klasse F.