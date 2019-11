DVG en Nieuwkuijk spelen gelijk in doelpuntrijk duel

Derde klasse C

DVG-trainer Hans Lathouwers: ,,Het was een leuke, spannende wedstrijd, met name in de tweede helft. Na de gelijkmaker in de eerste helft liepen we achter Nieuwkuijk aan. We kwamen niet aan het voetbal toe. Daarom heb ik in de rust gezegd dat we in de tweede helft Nieuwkuijk onder druk moesten zetten. Na de gelijkmaker van Bas golfde het duel op en neer, wat een leuke en spannende wedstrijd opleverde.”