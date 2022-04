DVG recht rug na 7-0 nederlaag eerder dit seizoen, nu doelpuntloos gelijkspel tegen koploper Schijndel

Derde klasse CEerder dit seizoen was het een wedstrijd waar niemand bij DVG graag aan terug denkt. Toen was Schijndel duidelijk de betere ploeg en stond er na negentig minuten 7-0 op het scorebord. Nu werd er een punt gepakt door de thuisploeg en er had misschien zelfs meer in gezeten.

DVG – Schijndel 0-0(0-0).

,,Ik sta hier heel tevreden met een biertje in de zon”, begon DVG-trainer Henri van den Braak. Het gelijkspel tegen de koploper was best een stunt. ,,De wedstrijd ging gelijk op. Schijndel was wel iets beter aan de bal, en vaker aan de bal maar wij waren goed voorbereid. Uit gingen we met 7-0 de bietenbrug op. Dat hebben we vandaag niet laten gebeuren. We wisten dat als we scherp en goed zouden zijn, we in staat zouden zijn om hier een resultaat te halen. We hebben geknokt voor wat we waard waren en we hadden het er net even over dat de betere kansen eigenlijk ook wel voor DVG waren. Alleen was hun keeper goed. Over de hele wedstrijd is 0-0 terecht, denk ik. En daar ben ik trots op. We speelden een goede pot en zijn dik tevreden!”

Schijndel-trainer Henry van Alebeek was duidelijk: ,,Wat er is gebeurd? Ja, niks! Zij voetbalden niet en wij kwamen er maar niet doorheen. Het was echt een moeizaam potje. We waren niet in staat om de verdediging uit elkaar te spelen. Normaal krijgt de tegenstander altijd kansen maar zelfs dat was niet het geval. Wij misten een één-op-één en een paar kopballetjes gingen langs de verkeerde kant van de paal. Dan blijft het 0-0. De concurrentie laat weer punten liggen en daar hadden wij van kunnen profiteren. We lopen in ieder geval niet veel schade op maar we hadden vandaag echt goede zaken kunnen doen. Daar hebben we niet van geprofiteerd.”

ODC – Zwaluw 1-1 (0-1). 32. Mateo Mbalsiac 0-1, 82. Stan Pijnenburg 1-1.

,,We zijn natuurlijk dik tevreden over de uitslag”, begon ODC-coach Piet Drijvers. ,,Zwaluw heeft wel echt een goede ploeg. Alleen de sfeer was goed bij ons en iedereen had er vertrouwen in. Zij waren wel de bovenliggende partij maar wij hebben goed meegedaan en weer veel geleerd. Martin de Laat was bij hun wel weer echt de uitblinker. Hij scoorde niet vandaag maar hij laat die hele ploeg beter voetballen. Na hun 1-0 zijn wij vooral rustig gebleven. Als je dan als een dolle gaat aanvallen, wordt het zo vier of vijf tegen nul. Wat wel erg zuur was is dat onze man van de wedstrijd, Mo Kissami, twintig minuten voor tijd uitviel met een zware blessure. Daar moest zelfs een ziekenwagen aan te pas komen. Laten we hopen dat dat meevalt.”

,,We hebben onszelf heel veel te kort gedaan. Niet een klein beetje. Echt heel veel”, baalde Zwaluw-coach John Laponder. ,,We creëerden veel en kwamen ook op voorsprong. Daarna hebben we nog een aantal goede kansen gekregen tot hun gelijkmaker, tien minuten voor tijd. Daarna kregen we nog drie of vier goede kansen. Zoals ik zei: we hebben echt onszelf tekortgedaan. Als we die kansen hadden gemaakt, hadden we gewonnen. Dan is het ook een wet in het voetbal dat de tegenstander altijd nog een kans krijgt. Heel zuur, dus. Dat de concurrentie ook punten verspeelt, maakt het nog wel extra pijnlijk. We wisten dat Schijndel gelijk had gespeeld omdat onze wedstrijd een half uur stil lag. Maar het is simpel: we moeten onze eigen kansen afmaken. Dit hebben we puur aan onszelf te danken.”

Nooit Gedacht – Den Dungen 1-1(0-0). 67. Loek van Grinsven 0-1, 75. TEGENSTANDER 1-1.

,,Het was wel een mooie wedstrijd. Het ging in ieder geval gelijk op. In de eerste helft gaven we allebei weinig weg. Zij zetten het dicht en wij gaven ook weinig ruimtes weg. Wij hadden wel meer balbezit maar we kwamen er niet echt doorheen. In de tweede helft deden zij een omzetting waardoor de wedstrijd een stuk opener werd. Er kwam meer ruimte aan beide kansen. Wij profiteerden daar als eerste van. Daarna was het spelbeeld hetzelfde: een hele open wedstrijd en zij zetten iets meer aan. In het laatste kwartier kon het twee kanten op en de ploeg die zou scoren, zou winnen. We kregen wat kansen maar hadden daarin rustiger moeten zijn voor de goal. Dat doen we niet en ik denk dat het gelijkspel terecht is. Wel zuur want alle concurrenten laten ook punten liggen. We maken het gewoon spannend in de top”, analyseerde Den Dungen-coach Kevin van Emmerik.

Alem – SCG 2-1(0-0). 63. Mats Steenbekkers 0-1, 81. Mats Steenbekkers 0-2, 88. Dennis van Nistelrooij 2-1.

,,Met name de eerste helft speelden we goed vanuit de discipline. Een wereld van verschil met vorige week. We verdienden de eerste helft een voorsprong maar deden ons zelf hierin te kort. Dus was het 0-0 bij rust. In de tweede helft kwam Alem enkele keren in de omschakeling gevaarlijk eruit, een corner van ons werd in de omschakeling benut. Het laatste kwartier zijn we opportunistischer gaan spelen en liepen we tegen de 2-0 aan. Toen het in de 88e minuut 2-1 werd, leek het er op dat we nog een punt zouden overhouden, maar helaas kregen we niet waar we in mijn ogen vandaag zeker recht op hadden”, aldus SCG-coach Koen Wissing.

Een belabberde eerste helft voor Alem, wat ze toch weten om te buigen in een mooie overwinning voor de thuisploeg. ,,Na een donderspeech in de rust hebben we in de tweede helft ons goed herpakt’’, zei Alem-trainer Ben Hoek. Die passie en strijd die er vandaag was is volgens Hoek niet zonder doeleinde, promotie is namelijk nog reëel voor de thuisploeg,.

Avanti – Margriet 0-2 (0-1). 20. Margriet 0-1, 70. Margriet 0-2.

,,Het kampioenschap hebben we nu ondertussen wel uit ons hoofd gezet, maar we willen wel blijven knokken voor promotie’’ , zei Avanti-trainer Stephan Hesemans. Vandaag kon het volgens Hesemans alle kanten op. Er waren veel kansen over en weer, waarin Avanti volgens de oefenmeester teveel efficiëntie miste in de afronding.

BMC – RKTVC 1-2 (1-0) 1. Bram van der Doelen, 57. RKTVC 1-1, 72. RKTVC 1-2.

Na achttien wedstrijd had RKTVC nog geen wedstrijd gewonnen, maar het lukte dan tegen BMC eindelijk. Dat was voor BMC-trainer Ton Berens een flinke domper. ,,Als sportman doet me dit wel pijn, te veel onnodige fouten en weinig concentratie. We moeten nu punten gaan pakken, want als we zo doorgaan dan redden we het niet’’ , zei Berens.

Schadewijk – DSC 2-0. 50. Schadewijk 1-0, 70. Schadewijk 2-0.

,,Het was echt een off-day vandaag. We misten een aantal jongens met blessures en dat is dan wel een knelpunt’’, zei Robin Verheijden, trainer van DSC. De uitploeg begon wel sterk aan de wedstrijd, maar miste daarna scherpte om tot scoren te komen. Wel werd er nog een penalty uitgedeeld aan DSC, maar die werd gemist. ,,Dan weet je dat het een wedstrijd is om daar nog punten in te gaan pakken, helaas hoort dat ook gewoon bij het voetbal’’ , zei Verheijden.