DVG weet te winnen ondanks feestje tot diep in de nacht

NLC’03-DVG 0-1 (0-1). 4. Bart de Windt 0-1.

Moment van de wedstrijd: ,,Het doelpunt van Bart de Windt, uit een corner. Zijn eerste doelpunt sinds een hele lange tijd”, vertelde DVG-trainer Hans Lathouwers.

Bijzonderheid van de wedstrijd: ,,Dit was de slechtste wedstrijd van het seizoen, waarschijnlijk omdat het eerste en het tweede elftal afgelopen zaterdag naar een feestje zijn gegaan en pas vroeg in de ochtend thuis waren”, aldus Lathouwers.

Nulandia - SCMH 1-1 (1-0): 25. Tom van de Ven 1-0, 90. Menno van Hees 1-1.

Moment van de wedstrijd: In de laatste minuut van de wedstrijd kreeg SCMH nog een corner toegewezen. Vanuit die hoekschop was het Menno van Hees die via een scrimmage alsnog de gelijkmaker tegen de touwen kopte. SCMH-coach Patrick van der Burgt is er erg bij mee: ,,Nu zijn wij de ploeg die eens in de laatste minuten scoren, normaal krijgen wij ze altijd tegen!” ,,Tom scoort een van de vele kansen, die we voor en na rust krijgen. Met die kansen hadden we slimmer moeten omgaan”, vond Nulandia-trainer Marc van Delft.

Bijzonderheid van de wedstrijd: De laatste tien minuten gooide SCMH er een slotoffensief tegenaan. Het ging achterin een-op-een spelen en zette een extra spits in het veld. Nulandia kreeg daardoor een counterkans, maar verzilverde die niet.

Avesteyn - Vorstenbossche Boys 2-1 (1-0). 21. Rens van Vugt 1-0, 86. Thijs van der Sanden 1-1, 90+3. Rick Vissers 2-1.

Moment van de wedstrijd: Toen Rick Vissers de winnende treffer in de slotminuten maakte, was iedereen door het dolle heen bij de thuisploeg. Zijn coach, Hugo van de Sande, was extra blij: ,,Vorige week verspeelden wij nog de punten in de laatste minuten en dat leek nu weer te gebeuren met de 1-1 zes minuten voor tijd. Ik ben enorm blij dat wij daarna toch nog weten te scoren.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: Voorafgaand aan de 1-1 van Vorstenbossche Boys zag de achterhoede van Avesteyn er niet lekker uit. Waar de hele verdediging een bal liet lopen, geloofde Van der Sanden er wel in. Hij kon daardoor op wonderschone manier de gelijkmaker binnenschieten.

Nijnsel - Cito 3-1 (2-0). 6. Stefan Hulsen 1-0, 13. John Egelmeers 2-0, 77. Stefan Hulsen 3-0, 87. Emre Gumus 3-1.

Moment van de wedstrijd: De snelle 2-0 voorsprong van Nijnsel heeft Cito een beetje de das omgedaan. Yavuz Demerci, coach van Cito: ,,We hebben de hele wedstrijd gedomineerd, maar tussen minuut 5 en minuut 15 hebben wij het duel weggegeven.” De Ossenaren kregen nog kansen op de 2-1, maar maakte het niet af.

Bijzonderheid van de wedstrijd: De 2-0 van Nijnsel was het gevolg van een verkeerde terugspeelbal die via de kluts bij een aanvaller van de thuisploeg terecht kwam. Demerci: ,,De assistent stak zijn vlag nog in de lucht voor buitenspel, maar de scheids wuifde dat weg. In de rust kwam hij mij uitleggen waarom, maar ik snapte het niet. Gelukkig ben ik ook geen scheids.”

Boskant - SDDL 0-3 (0-2). 30. Jordi de Loijer 0-1, 40. Frenk Zegers 0-2, 65. Jeroen Zegers 0-3.

Moment van de wedstrijd: Jaques de Vocht maakte vandaag zijn rentree bij SDDL na een zware enkelblessure - De Vocht is onder het mes geweest en heeft een lange revalidatie achter de rug gehad. De Vocht was direct goudwaard voor de ploeg uit Ravenstein: hij gaf de assist op de 0-1 van De Loijer én op de 0-2 van Frenk Zegers.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Ook de 0-3 van SDDL was een bijzonder doelpunt. Doelpuntenmaker en tevens aanvoerder Jeroen Zegers is deze week vader geworden van zijn dochtertje Lynn.

Ravenstein - Herpinia 3-1 (0-1). 12. Luuk Rosmalen 0-1, 59. Ruben de Jong 1-1, 62. Thomas Verkuijlen 2-1, 90. Chiel van Uden 3-1.

Moment van de wedstrijd: Herpinia raakt bij een stand van 2-1 de paal.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Wesley Megens van Herpinia schiet bij een stand van 2-1 voor leeg doel over en naast. De mannen uit Herpen hadden ook 2-2 kunnen maken.

WEC – Boxtel 0-0.

Moment van de wedstrijd: ,,Het was een typische 0-0 wedstrijd”, vond WEC-speler Kaunda Leermakers, die vanwege een blessure niet meespeelde. ,,Een terechte uitslag”, vond Boxtel-trainer Ronald Boudewijn.

Bijzonderheid van de wedstrijd: ,,Het spel vond vooral op het middenveld plaats”, aldus Leermakers.