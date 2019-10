DVVC begint afscheidstournee Tasci met een klinkende overwinning

Suat Tasci wordt binnen DVVC als een held gezien. De hoofdcoach moest beginnen in de vijfde klasse nadat de Dongense ploeg was gedegradeerd, maar kreeg het vrij snel op de rit. Zijn spelers gaven hem alvast een passend afscheidscadeau.

DVVC – TVC Breda 4-2 (1-2) 12. Maikel van Bragt, 55. Jason Kukleweski, 80. Remco Kroese, 85. Stefan van Dongen.

,,De eerste tien minuten zaten wij lekker vlot in de wedstrijd, maar daarna zakte het iets af’’, sprak DVVC-trainer Suat Tasci. ,,In de tweede helft speelden we tien meter naar voren en zetten we de tegenstander meer onder druk, waardoor we een stuk beter speelden. De scheidsrechter floot samen met een eerlijke grensrechter van de tegenpartij een goede wedstrijd.’’

,,Ik heb met deze drie punten de jongens alvast een soort afscheidscadeautje gegeven, na drie jaar vind ik namelijk dat de houdbaarheid van een trainer wel op is’’, vertelde Tasci. ,,Ik kan tot aan de tweede klasse trainen en naar zo’n soort uitdaging ben ik ook opzoek. Ik maak het seizoen bij DVVC wel netjes af.’’

The White Boys - Gloria 2-1 (0-1) 16. Daan Rossi.

,,Een gelijkspelletje was meer terecht geweest’’, vertelde Gloria-trainer John Janssens. ,,Wij komen op voorsprong en incasseren daarna twee keer een afstandsschot. Onze aanvoerder, Bas Kielenstijn, raakte afgelopen donderdag in een training geblesseerd aan zijn hamstring, met hem hadden we wel een stabieler middenveld gehad.’’

,,Daan Rossi scoorde ook in deze wedstrijd weer, en ik durf het bijna niet te zeggen maar hij is pas 19 jaar oud’’, jubelde Janssens. ,,Daan is een echte spits, waar we nog veel leuke dingen van gaan zien.’’

FC Drunen – SVG 5-0 (3-0).

,,We beginnen goed aan de wedstrijd, we komen zelfs nog aan een aantal goede kansen toe, maar dan scoort de tegenstander net na een een-op-een-kans van ons’’, sprak SVG-trainer Pieter Elias. ,,En dan gaat alles mis, vooral door persoonlijke fouten en miscommunicatie tussen de spelers. We kunnen het geduld en de concentratie niet bewaren, misschien komt dat ook wel omdat we nog zo’n jeugdige ploeg zijn.’’