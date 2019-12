DVVC-coach na verlies tegen Achtmaal: ‘Ik lijk de trainer van PSV wel’

Zondag 5BPSV-trainer Mark van Bommel had het de afgelopen weken vaak over de pijntjes en blessures van zijn spelers. Toen DVVC-trainer Suat Tasci zo begon te praten schoot hem iets te binnen: ,,Ik lijk de trainer van PSV wel.‘’

DVVC – Achtmaal 2-7 (1-3) 20. Stefan van Dongen, 75. Remco Kroese.

,,Het was vandaag niet goed genoeg’’, sprak een balende DVVC-trainer Suat Tasci. ,,Het was een combinatie van een aantal dingen. We speelden tegen een goed vierde klasse waardig team. We gaven vier open kansen weg en de instelling en mentaliteit was er bij ons niet.’’

,,We trainen komende week nog en daarna is het winterstop’’, vertelde de DVVC-trainer. ,,Dan kunnen de jongens even bijkomen en genieten van de zaken buiten het voetbal. Het zal ook wel helpen tegen de pijntjes van de spelers. Ik lijk wel trainer van PSV met alle pijntjes.’’

OVV’67 – FC Drunen 1-1 (1-0) 37. 1-0. 72. Issam Harit 1-1.

De thuisclub had zich volledig ingegraven en probeerde met de bal naar voren te knallen een succesje te boeken. Dat kreeg OVV’67 in de eerste helft voor elkaar. ,,Ik ben blij dat Issam Harit toch nog een gaatje in hun verdediging kon vinden”, zegt FC Drunen-trainer Ali Albayrak.

The White Boys – Molenschot 1-3 (0-1).