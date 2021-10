DVVC heeft vizier niet op scherp tegen De Schutters

4D DESK had score mogen verdubbe­len, doelpunt van SSC’55 valt uit de lucht

2 oktober In Kaatsheuvel had Olympia'60 geen weerwoord tegenover de equipe van DESK. Volgens DESK-trainer Tom Heijkoop had zijn ploeg zelfs meer mogen scoren. In Breda gaf SSC’55, ondanks een schitterend doelpunt, in de tweede helft zijn voorsprong weg.