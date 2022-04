DVVC klaart de klus voor rust, SVG luistert jubileum op met eenvoudige zege

Vijfde klasse A

Het was een regelmatige overwinning voor de ploeg van DVVC-trainer Giovanni Henskens: ,,Oftewel een overwinning zonder zelf groots te spelen. In de eerste helft ging het vrij makkelijk en stonden we al met 0-4 voor. Zij waren gehavend en je zag toch het niveauverschil. In de tweede helft hadden we moeite elkaar te vinden en kregen zij wat kansen, maar ze waren niet bij machten om ons echt pijn te doen. Dat is tegen een ploeg die beter gerangschikt is wel anders denk ik.”