DVVC komt terug van 3-0 achterstand en brengt The White Boys schade toe

The White Boys – DVVC 3-3 (2-0) 23. Marouane Bouchti 1-0, 40. Marouane Bouchti 2-0, 55. Ronnie Reniers 3-0, Remco Kroeze 3-1, Dylan de Ruisser 3-2, 85. Jason Kukleweski 3-3.

Er leek geen vuiltje aan de lucht voor de koploper toen Ronnie Reniers tien minuten na rust The White Boys op een 3-0 voorsprong zette. Maar toen Suat Tasci, trainer van DVVC, besloot om een mannetje door te schuiven naar het middenveld, bleek de thuisclub erg kwetsbaar. Met niet meer verwacht puntenverlies als gevolg. ,,Tactisch hebben we die pot gewonnen”, vond Tasci.

,,Aangezien een punt tegen The White Boys onze doelstelling was, ben ik blij met het resultaat’’, sprak DVVC-trainer Suat Tasci. ,,Vooral gezien we 3-0 achterstonden en ons nog terug knokten naar een gelijkspel. Ik gokte erop dat, nadat ik het middenveld extra bezette door een wissel, de tegenstander niet daarop zou reageren.’’

,,Ik heb voor het eerst in vijftien jaar een rode kaart gekregen’’, sprak de DVVC-coach. ,,Ik maakte een opmerking naar de scheids toe en daarvoor kreeg ik rood. Het had niet gehoeven, een gele kaart had ook wel volstaan, maar ik begrijp de scheidsrechter wel.’’

TPO – FC Drunen 4-0 (2-0). Rood: Sven van Selst van FC Drunen (twee keer geel).

In de 70ste minuut dreigden de spelers van FC Drunen en masse van het veld te stappen. ,,Ze werden overal geschopt. ‘We moeten nog werken’, zeiden ze”, aldus trainer Ali Albayrak. De Drunenaar snapte de reactie wel. ,,De scheidsrechter trad helemaal niet op. Maar als er iets van werd gezegd, trok hij een gele kaart. Dat was verschrikkelijk frustrerend, ook al omdat we een goede wedstrijd speelden.”

SVG – Neerlandia ’31 1-6 (1-4) 14. Bart Schreurs.

,,We komen door een persoonlijke fout op een achterstand te staan, ook al was de redding van de keeper Damian in eerste instantie goed’’, sprak SVG-trainer Pieter Elias. ,,Vanuit de aftrap scoren we gelijk een snelle aanval en pakken we de wedstrijd weer goed op. Het zat er alleen vandaag niet in, ook al kwamen we wel aan onze kansen toe.’’

,,Tijdens de warming-up viel onze spits, Luc Wagener, met een liesblessure uit’’, sprak de SVG-trainer. ,,Daardoor kwam onze nummer tien in de spits te staan, en moest een reserve de nummer tien-positie innemen.’’

Gloria – Molenschot 2-1 (0-0) 50. Max van Wijnen, 60. Daan Rossi.

,,Het was toch wel een lastige pot, maar dat hoor ik wel vaker van Molenschot’’, sprak Gloria-trainer John Janssens. ,,We hadden moeite met het fysieke spel van de tegenstander, maar daar moeten we ook tegen leren spelen.’’