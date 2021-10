DVVC onderuit tegen Molenschot, SVG en Drunen winnen

,,Op basis van inzet en strijd hebben wij het vandaag verloren’’, sprak DVVC-trainer Giovanni Henskens. ,,Vooral in de eerste helft lieten we het afweten. In de tweede helft kwamen wij echt tot veel kansen, terwijl zij de kansen op de 0-2 verzuimen, maar konden wij er geen punt meer mee verdienen. Op het einde van de wedstrijd krijgt dan nog een speler aan beide kanten een rode kaart, door twee keer geel.’’

Bijzonderheid: Trainer Ali Albayrak was er niet bij: vrijdag was hij met zijn vader voor een paar dagen naar Turkije vertrokken. “We hadden hem helemaal niet nodig”, zegt Osman Bostanci. “Misschien moeten we Ali een ticket sturen dat hij langer blijft. Of een een enkeltje.” Dan serieus: “Donderdagavond heeft hij ons na de training nog helemaal bijgepraat over deze wedstrijd.” En hij heeft het wel degelijk meegemaakt, want langs de kant stond er iemand te facetimen.” Hij moet hebben genoten. “We speelden TPO helemaal zoek. We waren net Ajax, in ieder geval lijken we er een beetje op met onze rode tenues.”