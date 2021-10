DVVC onderuit tegen Neerlandia

Neerlandia - DVVC 4-2 (3-1) 1-0, 2-0, 3-0, 35. Koen Swaanen 3-1, 4-1, 85. Wesley Luijten 4-2.

,,We liepen de eerste tien minuten achter de feiten aan’’, vertelde DVVC-trainer Giovanni Henskens. ,,Neerlandia speelde een erg sterk systeem, waarmee we veel moeite hadden. Na de eerste tien minuten waarin we drie goals tegenkrijgen, worden de jongens wakker en komen we terug in de wedstrijd. We hebben terecht verloren maar complimenten naar mijn jongens voor hoe zij zich herpakt hebben.’’

Over het complex van Neerlandia’31 was de DVVC-trainer ook te spreken. ,,Het is wel eens anders in de vijfde klasse maar het was een mooie accommodatie met een lekker kunstgrasveld.’’

SVG - Advendo 1-1 (1-0) 30. Matthijs Spijkers 1-0, 1-1.

,,Het enige dat liep vandaag was de filter van het koffiezetapparaat in de kantine’’, sprak SVG-trainer Johan Bertens. ,,Voor de rest liep er niets, de scheids niet, een paar van mijn spelers niet en eigenlijk de hele wedstrijd niet. We komen voor rust op voorsprong, waarna zij een penalty cadeau krijgen in de tweede helft.’’