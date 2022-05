DVVC speelt voor de verandering eens op een goed veld en moet even wennen, maar wint doelpuntrijk duel alsnog

Derde klasse C Invaller Duah helpt FC Schadewijk met twee goals in vijf minuten en beslist wedstrijd

Het leek even een frustrerende middag te worden voor FC Schadewijk. De ploeg van Dicky van den Akker was de betere ploeg in de wedstrijd tegen RKTVC en creëerde veel kansen, maar vijf minuten voor tijd stond er toch 1-1 op het bord. Ook had Jordy Hoeks al een penalty gemist. In de laatste vijf minuten bezorgde invaller Benjamin Duah zijn ploeg de drie punten door twee keer te scoren.

8 mei