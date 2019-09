EBOH geeft visitekaartje af bij Sleeuwijk: 1-4 winst

De thuiswedstrijd tegen EBOH was allesbehalve de gewenste rentree in de tweede klasse voor Sleeuwijk. De bezoekers uit Dordrecht gingen overtuigend met de winst aan de haal.

Sleeuwijk – EBOH 1-4 (0-1) 30. Leroy Verkerk (pen.) 0-1, 48. Jeffrey Molhoek 1-1, 57. Joey Steenbakker 1-2, 73. Kalmeyra 1-3, 90. Carlo Heuveling 1-4.

Sleeuwijk maakt na acht jaar weer zijn debuut in de tweede klasse. De nederlaag was geflatteerd, vond trainer Pieter Tuns. ,,We hebben goed meegespeeld, hadden de pech dat we door een heel discutabele strafschop op een achterstand kwamen. Langszij gekomen, maar foutjes werden nadien genadeloos afgestraft. Toch stemt het spel me optimistisch, vergeleken met de voorbereiding. Die was dramatisch, vooral doordat we heel veel blessures hadden.”

Altena – Drechtstreek 1-0 (1-0) 6. Nick Linnenbank (pen.) 1-0.

Altena speelde een geweldige eerste helft, reeg de kansen aaneen. Maar door onkunde en pech werd de vroeg verkregen voorsprong – een pingel na een handsbal – niet verder uitgebouwd. Bijna kregen de Nieuwendijkers, die ook na rust een groot overwicht hadden, in de slotfase nog de pin op de neus toen Drechtstreek een enorme kans verkwanselde.

Wilhelmina’26 – Roda Boys/Bommelerwaard 2-2 (1-0) 12. Christiaan van der Velden 1-0, 68. Anouar Said 1-1, 68. Junior van Beers 1-2, 90. Robert Bouman 2-2.

Martin Knoop verdedigde drie seizoenen lang de kleuren van Wilhelmina’26 voordat hij een overstap maakte naar Roda Boys/Bommelerwaard. ,,Ik had vandaag natuurlijk heel graag gewonnen”, zegt de 21-jarige Sleeuwijker. ,,En dat had ook gekund. Bij de gelijkmaker verwerkte ik de bal niet echt goed.”

Bij Wilhelmina’26 werd Nick van Gils uitgeroepen tot man of the match. Een mooier debuut had de Waalwijker, die altijd in Sprang-Capelle heeft gevoetbald – eerst bij SV Capelle, later NEO’25 – zich niet kunnen wensen. ,,Ik voel me hier helemaal thuis”, zegt de verdediger. ,,We spelen aanvallend voetbal, dat vind ik fijner dan het reactievoetbal bij NEO. Ik kan me nog wat meer laten gelden.”

Woudrichem – Arkel 5-0 (1-0) 32. Bori Secrève 1-0, 50. Danny Schaap (pen.) 2-0, 70. Tim Saaman 3-0, 85.Tim Saaman 4-0, 87. Tim Saaman 5-0. Rode kaart: 40e minuut speler van Arkel.