EDN’56 als koploper vrije week in na 2-4 zege op Irene

KNVB-beker OSS’20 piekt op het juiste moment: ‘Misschien is dit een welkome onderbre­king van de competitie’

8 oktober De generale in de competitie was dramatisch door twee nederlagen, het echte werk was prima. OSS'20 klopt Koninklijke HFC (0-1) en zit weer in de KNVB-beker.