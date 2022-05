EDN'56 heeft nog kater van kampioensfeest en verliest: ‘De meeste van mijn spelers waren pas om zes uur 's ochtends thuis’

Vijfde klasse CHet was een feest waar je u tegen zegt in Haghorst afgelopen donderdag. Het was dan ook een historisch kampioensfeest voor EDN'56, want het was voor het eerst in vijftig jaar dat de club kampioen werd. Dat is goed gevierd en dat was vanmiddag te merken. De druk is eraf en de ploeg van Frans Tekath kon de teugels even laten vieren.

Knegselse Boys - EDN’56 6-2 (3-1) 5. Hein de Bresser 0-1, 1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 72. Joep van Bijsterveld (strafschop) 5-2, 6-2.

EDN had nog last van de kater die het kampioensfeest met zich meebrengt. ,,Het is de derde wedstrijd in acht dagen en dan hebben we ook nog allemaal een fust bier op. De meeste van mijn spelers waren pas om zes uur 's ochtends thuis’’, sprak EDN’56-trainer Frans Tekath. ,,Dat we dan nu verliezen maken we ons niet druk om, ze hebben het verdiend om de teugels even te later vieren.’’

Irene - Netersel 1-0 (0-0) 60. Ferdy van Zon 1-0.

Het waren belangrijke punten voor Irene, vond trainer Michael van de Wal. ,,Ondanks het veldoverwicht van ons in de eerste helft gingen we met 0-0 rusten’’, sprak Van de Wal. Door een uitstekende kopgoal van Ferdy van Zon kon Irene dan toch de brilstand van het scorebord halen. ,,Uit een voorzet vanaf links kopte hij de bal zo de kruising in. Mooier kunnen ze bijna niet.’’

Belangrijke punten, eerste helft dik veldoverwicht, drie vier opgelegde kansen, doelpunt afgekeurd waarvan wij denken dat het een zuivere goal was, nul nul de rust in, tweede helft zelfde spelbeeld, maar bleven kansen maken. Was een mooie kopgoal, in de verre hoek, bal kwam vanaf links. Kopt hem zo in de kruising, mooier kunnen ze niet. Geen kans weggegeven. We hebben het denk ik helemaal in eigen hand, beetje afhankelijk wat de bocht doen.

LSV - Terlo 0-1 (0-0).

Voor LSV deed zich hetzelfde verhaal als afgelopen donderdag voor. ,,Zes of zeven open kansen en zij maken in de 91ste minuut het enige doelpunt’’, vertelde LSV-trainer Rene van der Steen. ,,Terlo zakte de tweede helft bewust in, waarna de ballen vanaf de elfmeter over de kantine werden geschoten.’’ Een nieuw record in de vijfde klasse deed zich voor: na 9 wedstrijden als hoofdtrainer van LSV, gebruikte Van der Steen zijn 33ste speler.

Ollandia - De Bocht’80 2-2 (1-0) 35. Rob van der Heijde 1-0, 96. Gerben Voets 2-2.

Volgens Ollandia-assistent Johnny Hagelaar was de Ollandse formatie de voetballend betere ploeg. ,,Voor rust hadden we het al moeten afmaken, want daarna kwamen ze beter in de wedstrijd’’, vertelde Hagelaar. ,,Maar hun keeper hield ze ook in de wedstrijd, hij maakte een aantal reddingen die je in het betaald voetbal niet vaak ziet.’’