EDN'56 is niet opgewassen tegen het fenomeen van de vijfde klasse: Sander Tax

EDN’56- Pusphaira 1-5 (1-0). 41. Stan Loonen 1-0.

,,We vergaten onszelf te belonen voor een sterke eerste helft’’, sprak EDN’56-trainer Frans Tekath. ,,Wij hadden de meeste en de beste kansen in het eerste gedeelte van de wedstrijd, maar dan moet je ook de 2-0 maken. Achterin werd het in de tweede helft een foutenfestival, waarop we binnen zes minuten 2 goals incasseren.’’

,,Ik ben blij dat het vandaag door is gegaan’’, vertelde de trainer. ,,Soms heb je de wind mee en soms heb je hem tegen. Maar goed, nu carnavallen en dan over twee weken weer door.’’ Sander Tax, topscorer van de competitie, maakte twee doelpunten bij de Eindhovense studenen, waarvan een met een omhaal.

SVSOS – Knegselse Boys 0-1 (0-0).

,,We speelden vandaag tegen twee tegenstanders’’, sprak SVSOS-trainer Johan van de Pas. ,,Tegen de tegenstander op het veld en die in de lucht. Maar goed, dat geld ook voor Knegselse Boys. Voetballen met wind mee of tegen is altijd moeilijk, ook al wordt er gedacht dat het met de wind mee makkelijker is. Maar ballen vliegen bij een lichte aanraking al zo 25 meter verderop. In de eindfase weet je dan dat degene die nog gaat scoren ook de wedstrijd wint.’’

,,De wind loopt bij ons dwars over het veld, dat is iets wat we als ploeg gewend zijn’’, vertelde de SVSOS-trainer. ,,Daar hadden we eigenlijk ons voordeel mee moeten doen, maar vandaag was de gelukkigste ploeg de winnaar.’’

DEES - LSV 0-3 (0-1) 4. Bubba Seramoriof 0-1, 48. Maikel van Kasteren 0-2, 94. Bart Dammers 0-3.

,,We hebben vandaag een goede partij voetbal gespeeld’’, sprak LSV-trainer Itienne Obispo. ,, In de eerste helft hadden beide teams veel kansen en ging de wedstrijd gelijk op. Maar wij gaven niets weg. Alles stond gewoon goed. Ook speelde de wind geen parten mee in het verloop van de wedstrijd.’’