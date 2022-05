EDN'56 is van kater af en geeft LSV flink pak slaag, keeper benut strafschop en heeft doelpunt binnen

Vijfde klasse CDe spelers van EDN'56 zijn eindelijk van hun kater van het kampioensfeest af. Vorige week werd er nog verloren, maar nu werd LSV gemakkelijk verlagen. De kersverse kampioen had wel nog iets op hun to-do list staan en dat was keeper Floris de Bas laten scoren. Hij kon na een uur aanleggen voor een strafschop en zo had hij zijn doelpunt binnen.

EDN’56 - LSV 6-0 (2-0) 30. Coen van Oirschot 1-0, 40. Hein de Bresser 2-0, 60. Floris de Bas (strafschop) 3-0, 65. Bram Donkers 4-0 , 67. Bram Donkers 5-0, 82. Thijs van Oirschot 6-0.

Na het verlies van vorige week, wat volgens EDN’56-trainer Frans Tekath door de kater van het kampioenschap kwam, pakte de kampioen uit Haghorst tegen LSV de draad weer op. ,,We kregen veel kansen en mogelijkheden, dus het hadden eigenlijk meer doelpunten moeten zijn’’, vertelde Tekath.

De keeper van EDN Floris de Bas, ook wel als Boris bekend binnen het elftal, scoorde de 3-0 voor de thuisploeg. Uit een strafschop kreeg hij de kans om zijn eerste doelpunt van het seizoen te maken. ,,Dat had hij ook verdiend, want hij keept al het hele seizoen uitstekend’’, sprak de oefenmeester. ,,Hij rende als een blije appelflap over het veld.’’

LSV moest met een gehavend elftal aantreden tegen de kampioen van de vijfde klasse C. ,,We moesten uiteindelijk een deel nog half-geblesseerde spelers meenemen’’,vertelde LSV-trainer Rene van der Putten. ,,Het eerste halfuur ging goed, maar daarna zakte het na een persoonlijke fout in.’’ Ricardo Verheijden, doelman van LSV, keepte volgens Van der Putten een goede wedstrijd. ,,Hij heeft voorkomen dat we met 10-0 van de mat zijn gegaan.’’

SVSOS - Irene 1-3 (0-2) 13. Jorik de Vos 0-1 15. Jorik de Vos 0-2 70. Guus Abrahams (strafschop) 1-2, 82. Ferry van Zon 1-3.

SVSOS-trainer Johan van de Pas had voorafgaand de wedstrijd al een puzzel te leggen wat betreft elf fitte spelers op het veld krijgen. ,,Uiteindelijk hebben we er alles aan gedaan, maar wint Irene terecht’’, zei Van de Pas. ,,We kwamen wel steeds beter in de wedstrijd, vooral toen we de aansluitingstreffer maakte, maar over het algemeen waren ze beter.’’

Ook Irene-trainer Michael van de Wal vond het een terechte overwinning. ,,We hebben nauwelijks kansen weggegeven en hadden het overgrote deel van het balbezit’’, vertelde de trainer. Wel gaf de trainer zijn ploeg nog complimenten voor de zakelijkheid in de wedstrijd. ,,Want er staat nu ook spanning op’’, zei de trainer, doelend op de stand bovenin de competitie. ,,Als alle afgekeurde doelpunten van dit seizoen hadden meegeteld, was dat anders geweest.’’

Casteren - Ollandia 5-4 (2-2) 5. Robert Erven 1-0, 1-1, 2-1, 35. Robert Erven 2-2, 3-2, 4-2, 5-2, 85. Remco Voets 5-3, 90. Remco Voets 5-4.

Ollandia kwam volgens speler Tom de Beer in een zinderend duel al snel op een voorsprong. ,,Maar zij maken ook snel weer gelijk via een vrije trap’’, sprak De Beer. Nog voor rust scoren beide ploegen nog eenmaal, maar daarna liep de score uit. ,,Zij hadden vijf kansen die er allemaal invlogen’’, vertelde De Beer. ,,Bij ons was dat helaas niet zo.’’ De uitblinker van de wedstrijd was volgens de Ollandia-speler Robert Erven, met twee goals en twee assists.

Daarnaast maakte jeugdspeler Lars van Doorn zijn debuut voor de Ollandse formatie. De verdedigende middenvelder viel, volgens De Beer, foutloos in.