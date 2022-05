EDN'56 nog net geen kampioen na perfecte eerste helft, volgende week kan het gebeuren

EDN’56 komt steeds dichterbij het kampioenschap, als Netersel had verloren was het zelfs in de wedstrijd tegen Terlo beslist. ,,Maar het maakt niet uit wanneer, zolang we maar kampioen worden’’, sprak EDN’56-trainer Frans Tekath. In de eerste helft tegen Terlo liep zijn ploeg al uit naar een ruime voorsprong., met als hoogtepunt een prachtig doelpunt van Coen van Oirschot. ,,Hij schoot de bal vanaf een meter of dertig in de kruising.’’ Na rust zakte de wedstrijd vanuit beide kanten in. ,,Zij wilden niet, wij hoefden niet meer.’’