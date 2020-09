EDN’56 speelt Ollandia overhoop: alsnog 2-2 gelijkspel

,,We werden in de eerste helft, met name het eerste half uur, alle kanten opgespeeld’’, zei Ollandia-trainer Maykel van Driel. ,,In de rust was het scherven bijeenrapen maar dat hebben de jongens goed opgepakt. Met veel strijd hebben we toch nog een punt verdiend en daar ben ik blij mee. Het maakt me trots om zo terug te komen van EDN’56, wat toch wel een van de titelkandidaten is.’’