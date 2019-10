EDN’56 verliest, maar trainer Tekath staat met plezier langs de lijn

EDN’56 – Tongelre 1-2 (0-0) 68. Sander van Dijk.

,,We hebben helaas verloren, ondanks dat we het betere spel vertoonden’’, sprak EDN’56-trainer Frans Tekath. ,,We verzilverden onze kansen gewoonweg niet. Als trainer wil ik ook met plezier langs de lijn staan, en dat was gelukkig gezien het spel vandaag wel het geval.’’

,,Erik Claassen was de man van de wedstrijd’’, vertelde Tekath. ,,Op zijn positie in het middenveld zat hij overal tussen.’’

DVS – SVSOS 2-2 (0-1) 66. Gijs van Oort, 72. Gijs van Oort.

,,We gaven in de eerste helft niet thuis, bij rust was het enige positieve aan de wedstrijd dat we maar met een doelpunt achter stonden’’, vertelde SVSOS-trainer Johan van de Pas. ,,Maar tien minuten na de rust begon het weer te lopen en scoren we uit twee kansen twee doelpunten. Vorige week had ik het over de gouden regel, nu viel hij eens onze kant op.’’