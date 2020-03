EDN’56 verliest onnodig van Tongelre

,,Het verlies van vandaag was onnodig’’, sprak EDN’56-leider Harm de Bressser. ,,De twee tegendoelpunten vielen ook ongelukkig door onoplettendheid in de eerste helft. In de tweede helft liep het al stukken beter. We werden steeds feller en gingen meer op de aanval spelen. Maar we speelden op kunstgras en de wind speelde ook zijn parten mee deze wedstrijd.’’

,,We spelen volgende week tegen De Bocht, waar we toch vol voor de punten moeten gaan’’, vertelde de EDN’56-leider. ,,We zitten nu toch wel redelijk in het rechterrijtje en we moeten ervoor zorgen dat we positieve resultaten gaan behalen en punten pakken.’’