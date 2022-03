EDN'56 wint dankzij twee goals rechtsback Donkers en kan zich op gaan maken voor de periodetitel

Vijfde klasse CHet was lastig voetballen tegen Casteren voor EDN'56, maar rechtsback Bram Donkers had een goede dag. Hij maakte twee doelpunten in het laatste kwartier en werd zo de matchwinner. Door het verlies van Netersel kan de ploeg van Frans Tekath aanstaande donderdag de periodetitel binnenslepen.

Casteren - EDN’56 0-2 (0-0) 75. Donkers 0-1, 82. Donkers 0-2.

EDN’56 kreeg met hetzelfde verhaal als vorige week te maken. ,,Een tegenstander die alles doet voor een punt’’, vertelde EDN’56-trainer Frans Tekath. ,,Dat mijn rechtsback Bram Donkers de twee doelpunten maakt, zegt eigenlijk al genoeg. Tegen dit soort ploegen moeten we eigenlijk meer brengen.’’

Het kan komende donderdag dubbel feest zijn voor EDN’56. Concurrent Netersel verloor dit weekend van De Bocht’80, waardoor bij winst EDN zowel de periodetitel als een voorsprong van vijf punten kan binnenslepen.

SVSOS - Terlo 0-2 (0-0) 0-1, 0-2.

Volgens SVSOS-trainer Johan van de Pas verloor zijn equipe omdat het het zelf in de eerste helft niet kon afmaken. ,,Met rust moeten we gewoon voorstaan, dan draait zo’n wedstrijd niet zo om’’, sprak de oefenmeester. ,,Degene die vandaag in het veld stonden, kan ik niets kwalijk nemen, zij hebben keihard gewerkt. Degene die er niet waren wel. Hiermee geven we gewoon drie punten weg.’’

Ollandia - Irene 2-2 (1-1) 15. Voets 1-0, 26. De Vos 1-1, 50. Van der Heijde 1-2 66. Hellings 0-2. Rood: Remco Voets Ollandia.

Zoals de punten in de wedstrijd zijn verdeeld, zullen ook de biertjes achteraf verdeeld zijn. ,,Ze zijn allemaal met de fiets vanuit Gemonde gekomen’’, sprak een tevreden Ollandia-speler Tom de Beer, gezien het verloop van de wedstrijd. ,,Na de rode kaart hebben we nog een kwartier moeten verdedigen om het punt over de streep te trekken.’’

Irene-trainer Michael van de Wal was minder tevreden. ,,Dit voelt voor mij als een verlies’’, zei de trainer. ,,Hun doelpunten waren qua spelbeeld niet terecht. We hebben ze op voetbal weten uit te schakelen en gedwongen om de lange bal te spelen.’’ Zelf had de trainer weinig behoefte om na de wedstrijd nog de kantine in te gaan, maar zijn ploeg wel. ,,Op het veld was het misschien oorlog, maar in de kantine zijn het 22 vrienden.’’